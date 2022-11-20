Эрдоган встретился с египетским лидером Сиси на чемпионате мира по футболу
2022-11-20 20:03
Президент Турции Тайип Эрдоган обменялся рукопожатием со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в кулуарах чемпионата мира по футболу в Катаре в воскресенье.
Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган ненадолго встретился, пожал руки и поговорил с Сиси и другими лидерами, включая президента Палестины Махмуда Аббаса и короля Иордании Абдаллы.
Официальных комментариев об этой встрече на полях ЧМ 2022 не последовало.
Связи Анкары с Каиром обострились после того, как Сиси, тогдашний командующий египетской армией, возглавил в 2013 году свержение Мохамеда Мурси из «Братьев-мусульман», которого активно поддерживал Эрдоган.
Опубликовано: Тарас Медведев
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