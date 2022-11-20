Казахстанский лидер устроил досрочное голосование, чтобы выйти из тени своего предшественника
2022-11-20 20:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в воскресенье досрочные выборы, на которых он намерен укрепить свое положение после того, как почти год назад власть потерял его предшественник Нурсултан Назарбаев.
Бывший дипломат, который пришел к власти в 2019 году в качестве избранного преемника Назарбаева, порвал отношения со своим покровителем после январского восстания, которое Токаев назвал попыткой государственного переворота.
Новая победа на выборах над пятью малоизвестными кандидатами даст 69-летнему Токаеву своего рода личный мандат доверия.
Как сообщают наблюдатели, явка на выборах президента в Казахстане превысила 69 процентов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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