Казахстанский лидер устроил досрочное голосование, чтобы выйти из тени своего предшественника

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в воскресенье досрочные выборы, на которых он намерен укрепить свое положение после того, как почти год назад власть потерял его предшественник Нурсултан Назарбаев.

Бывший дипломат, который пришел к власти в 2019 году в качестве избранного преемника Назарбаева, порвал отношения со своим покровителем после январского восстания, которое Токаев назвал попыткой государственного переворота.

Новая победа на выборах над пятью малоизвестными кандидатами даст 69-летнему Токаеву своего рода личный мандат доверия.

Как сообщают наблюдатели, явка на выборах президента в Казахстане превысила 69 процентов.