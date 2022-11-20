Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,43%
2022-11-20 20:22
В ЦИК Казахстана сообщили, что предварительная явка на досрочных президентских выборах составила 69,43%.
20 ноября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров в пресс-релизе сообщил о том, что предварительная явка на досрочных президентских выборах составили 69,43% от общего числа избирателей.
Петров добавил, что больше всего граждан приняли участие в голосовании в Жетысуской области – 81,42%, в то время как лишь 28,72% жителей Алма-Аты проголосовать на выборах президента Казахстана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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