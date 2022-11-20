Эксперты рассказали, чем можно заменить ботокс

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

-Юлия Аркадьевна, давайте прежде всего разберемся с тем, что именно пропало на российском рынке? Неужели все препараты с ботоксом стали недоступны?

- Конечно, нет. Просто наименование «ботокс» давно стало в России нарицательным. Сейчас его используют для всех препаратов от мимических морщин на основе ботулинистического токсина. Между тем изначально речь шла о конкретном бренде — торговой марке Botox, которая была представлена у нас в стране больше двадцати лет. Весной этого года американская компания Allergan Aesthetics, производящая Botox, действительно объявила о приостановке своих поставок в Россию. Однако это далеко не единственный препарат с ботулотоксином, подходящий для омолаживающих инъекций — есть и альтернативы.

- То есть выбор есть и волноваться пока не стоит? Что же сейчас колют от морщин кроме ботокса?

Всем, кто занервничал и ищет места, где привычные уколы красоты еще доступны, я рекомендую прийти на консультацию в наш институт красоты. Наши врачи подробно расскажут о других марках ботулотоксинов — некоторые из них могут даже превосходить американский оригинал.

К примеру, у нас есть французский препарат, который официально можно вводить не только в область лба, бровей и уголков глаз, но и по всему лицу и даже телу. Его с успехом используют не только для коррекции мимических и кисетных морщин, но и для борьбы с повышенным потоотделением (гипергидрозом). Также с нами остался немецкий препарат, у которого есть ряд своих достоинств.

Нельзя не отметить появление уникального российского ботокса — это первая в мире зарегистрированная жидкая форма ботулотоксина. Она исключает ошибки при разведении и позволяет с ювелирной точностью определять нужную пациенту дозировку. Более того, этот вариант находит успешное применение у людей с частичной потерей чувствительности к ботоксу. Таких пациентов достаточно много, и данный ботулотоксин российского производства может стать для них эффективным решением проблемы резистентности.

- Есть ли какие-то риски, связанные с текущей доступностью препаратов в косметологии?

К сожалению, есть… Я прекрасно понимаю любовь наших клиентов к процедурам с применением ботулотоксина. Его действие и правда позволяет помолодеть всего за одну процедуру за счет разглаживания на лице морщин и складок, вызванных чрезмерной активностью мимических мышц. Буквально несколько инъекций помогают получить гладкую кожу и более расслабленный взгляд, приподнять брови, сгладить хмурое выражение лица и морщины на межбровье…

Однако стоит помнить, что на фоне общих волнений появилось много «серых» поставок ботокса, когда невозможно проверить качество препарата и условия его хранения. Естественно, введение таких препаратов связано с высокими рисками для здоровья и внешности. Вместо ожидаемого эффекта омоложения можно получить серьезные и не всегда обратимые проблемы.

- Что вы можете посоветовать клиентам клиник красоты, которые хотят получать привычные эстетические результаты после коррекции?

Тем, кто относится к любителям оригинального ботокса и не хочет пока от него отказываться, мы предлагаем пройти ботулинотерапию оригинальными сертифицированными препаратами у нас в институте. Золотых запасов хватит еще на год! Закупка достаточных запасов популярных препаратов была и остается в числе наших приоритетов.