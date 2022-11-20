Врачи рассказали, зачем мы чихаем, икаем, зеваем и потягиваемся

Чихнуть, икнуть, зевнуть, потянуться… Оказывается, это очень полезно для здоровья!

Чихание:

«Когда в носовой полости скапливается слишком много микробов, аллергенов и пыли, — рассказывает кандидат медицинских наук Андрей Дышковец, — нервные окончания носоглотки раздражаются, и происходит, говоря научно, „спазматическое выдыхание воздуха через носовое отверстие“. Иными словами, резкий, мощный выдох — чих, который выталкивает микробы, инородные тела, аллергены, избыточную слизь и пыль в воздух.»

Нормой считается чихнуть раз в день, но если вы каждое утро начинаете с чихания или не можете остановиться после одного раза, это уже повод встревожиться. «Возможно, ваш организм говорит вам, что его что-то не устраивает. Либо рядом аллерген, либо у вас хронический ринит, либо необходимо увлажнить слизистую носа, — рассказывает отоларинголог Андрей Яковлев. — Хотя у меня была одна пациентка, которая чихала, когда выщипывала брови. Проведя ряд исследований, мы пришли к выводу, что действительно такое возможно, потому что именно в этом месте находятся нервные окончания, провоцирующие чихание»

Зевота:

Зевота — самое загадочное явление организма, о назначении которого до сих пор спорят ученые. Известно, что младенцы начинают зевать еще в утробе матери. Зевают практически все: лягушки, птицы, млекопитающие и даже рыбы. Думаете, что зеваете, потому что не выспались или вам скучно? Исследования доказали, что зевота никак не связана с недостатком сна или скукой.

«Есть ситуации, когда человек зевает, совершенно не желая спать, — рассказывает Роман Бузунов, заведующий отделением медицины сна, — В частности, когда волнуется или когда ему душно». Во время стресса мы зеваем неспроста. Мозг перезагружен и… перенагревается! И нервная система немедленно включает защиту — зевоту, пытаясь охладить мозг. А может быть, в помещении просто не хватает кислорода или слишком жарко.

Еще сложнее объяснить, почему зевота так заразительна. По одной из теорий — это срабатывает древний рефлекс подражания и сопереживания.

Что бы ни было причиной зевоты, все врачи сходятся в одном мнении: зевать — очень полезно! «При зевоте дыхательные пути широко раскрываются, а мускулы расслабляются, — продолжает Марина Орлова, — после чего на доли секунды наступает приятное и полезное состояние полупотери сознания. Зевота помогает снять стресс, усталость, психическую нагрузку и стимулирует работу мозга.»

А еще зевание способствует деятельности слезных желез, нормализует артериальное давление, улучшает настроение, способствует профилактике инфаркта и других сердечных заболеваний.

Так что с зевотой тоже бороться не следует, ну разве что только в кабинете у начальника.

Потягивание:

Самое приятное сутра — потянуться. После сна мышцы затекли и требуют разминки, так что потягивание — своеобразное пробуждение нашего тела. Оно подготавливает мышцы к нормальной работе в течение дня, восстанавливает привычное кровообращение, приводит организм в режим активности. «В этот момент даже повышается настроение, так как доказано, что потягивание действует на центры удовольствия в головном мозгу, — продолжает Андрей Дышковец — а еще улучшается кровообращение головного мозга, зрение, вкусовые и тактильные ощущения.»

«Чем старше мы становимся, тем меньше потягиваемся, — утверждает Роман Бузунов, заведующий отделением медицины сна, — это связано, конечно, с нехваткой времени с утра. Зато посмотрите на новорожденных, на домашних животных, они потягиваются очень часто, так как этот рефлекс заложен в нас природой и потому так важен.»

Икота:

«Икота — сложный процесс, — рассказывает врач-терапевт Ирина Мелицева, — она зарождается в так называемом „блуждающем“ нерве, который соединяет пищевод, диафрагму и нервную систему». Если мы быстро едим, глотаем большие плохо прожеванные куски, переедаем и желудок сильно растягивается — все это беспокоит «блуждающий» нерв, который, напрягаясь, тревожит диафрагму, а она в целях защиты производит резкие воздушные толчки, проталкивающие пищу.

«Частая и продолжительная икота иногда является для специалистов тревожным сигналом, — продолжает Ирина Мелицева, — очень часто это признак, гастрита, кишечной непроходимости, надвигающегося инфаркта миокарда, нарастающей внутричерепной гипертензии или сдавливание межпозвонкового диска грыжей, опухоли шеи, пищевода или лёгких».

Когда мы пугаемся, вскрикиваем, резко вздыхаем — «икающий» нерв тревожат дыхательные органы.

Также часто икота является следствием нервных расстройств. В медицине известны случаи целой психической эпидемии, когда жители Архангельской области икали месяцами, заражаясь икотой друг от друга.

Каких только способов не придумано, чтобы избавиться от надоедливого состояния. Самые правильные и одновременно простые — обычное потягивание, глубокие равномерные вдохи, задержка дыхания при вдохе и несколько небольших глотков воды. Многие избавляются от икоты при помощи испуга, но мы уже выяснили, что этот способ только усилит икание.