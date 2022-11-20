Продукты, которые необходимо исключить из рационов, чтоб избавиться отеков

Большинство знают, что соленая пища провоцирует жажду и ведет к отечности. Ту же картину мы наблюдаем после употребления алкоголя, особенно если это сочетание пива с рыбой, чипсами, орешками.

Почему еда притягивает воду:

Оказывается, если в составе определенной пищи или напитка содержатся осмотически активные вещества, которые притягивают воду, — будет отек. Если концентрация этих веществ в плазме, межклеточной жидкости или в клетках повышена, то в эти ткани «притягивается» вода — чтобы разбавить концентрацию. Жидкость там удерживается некоторое время и провоцирует пастозность тканей. Так называют скрытый отек, который можно заметить только по изменениям тканей.

Если же имеются проблемы со здоровьем — страдает лимфатическая система, сердце, сосуды или почки, печень — есть риск достаточно сильных отеков. Они могут быть на лице и шее, на кистях и стопах, голенях, в области живота.

Селедка, маринованные огурцы и соленая капуста:

Различные виды соленой рыбы — морской, речной, которая приготовлена с использованием высокого количества соли, провоцируют задержку жидкости в организме.

Кроме того, к отекам могут приводить различные виды домашних консервов, приготовленных с использованием маринадов, в которые добавляют соль (и сахар тоже). Сюда относят маринованные помидоры и огурцы, грибы, различные виды закруток. Задерживают жидкость и квашеные бочковые овощи, поскольку в них тоже добавляют соль.

Соусы и заправки:

Кетчуп, майонез, соевый соус, горчица — все эти соусы содержат большое количество соли и сахара. Последние активно задерживают воду в тканях. Особенно много осмотически активных веществ содержат магазинные продукты.

Хлеб и булочки:

Если вы едите белый хлеб или сдобные булочки вечером, то утром сможете отметить легкую отечность рук или ног либо прибавку 1–2 кг на весах. Много скрытой соли, сахара и других вредных компонентов бывает именно в магазинных продуктах.

Молоко, кефир и сливки:

Молоко и другие молочные продукты, включая кефиры и йогурты, за счет содержания в них фосфатов, кальция, молочной кислоты и других компонентов могут приводить к задержке жидкости в тканях и рыхлости кожи. Об этом свойстве молочных продуктов хорошо знают люди, профессионально занимающиеся спортом: при подготовке к соревнованиям, когда происходит «сушка» тела, они отказываются от всего вышеперечисленного. И особенно от некоторых видов твердого сыра, поскольку это достаточно жирный и соленый продукт.

Фрукты:

Любые виды сладких фруктов, которые содержат высокую концентрацию глюкозы или фруктозы, могут не только приводить к набору веса, если употреблять их в большом объеме, но и к задержке в тканях жидкости. Кроме того, возникают вздутие живота и метеоризм, поскольку избыток сахара достигает толстой кишки, где им с удовольствием лакомятся бактерии, выделяя избыток углекислого газа.