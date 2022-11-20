«Росэнергоатом»: инспекторы МАГАТЭ смогут осмотреть ЗАЭС после обстрелов ВСУ
2022-11-20 22:30
В «Росэнергоатоме» сообщили, что инспекторы МАГАТЭ смогут осмотреть Запорожскую АЭС после последних обстрелов ВСУ.
В воскресенье, 20 ноября 2022 года, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в пресс-релизе сообщил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии получат доступ для осмотра ЗАЭС в Энергодаре после обстрелов бойцами Вооружённых сил Украины.
Карчаа также отметил, что осмотр территории Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ будет проходить строго в рамках мандата и добавил, что экспертам агентства небезопасно находиться на территории атомной станции, так как ВСУ могут открыть огонь в любой момент.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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