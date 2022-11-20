Зрение, с которым не берут в армию

По данным официального портала «Объясняем.рф», запущенного правительством страны для информирования о социально-экономической ситуации, в период мобилизации призыву подлежат мужчины с категориями А, Б и В.

Когда с плохим зрением не возьмут служить:

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова ответила нашим коллегам из «Доктор Питер» на 7 частых вопросов о зрении и о том, с каким не берут в армию.

Берут ли в армию с близорукостью?

Нет, если минус более 12 диоптрий.

При зрении от -6 до -12 диоптрий выдают военный билет с категорией В. Зрение до -6 диоптрий и вовсе не считается противопоказанием к службе.

Берут ли в армию с дальнозоркостью?

Нет, если плюс более 8 диоптрий. В ином случае противопоказаний нет.

Берут ли в армию с астигматизмом?

Нет, если разница между глазами больше 6 диоптрий.

Если эта разница составляет 4-6 диоптрий, можно получить категорию В — то есть ограниченно годен.

Берут ли в армию с катарактой?

Нет, если у человека прогрессирующая катаракта обоих глаз с частыми (два и более раз в год) обострениями, со стойким снижением зрительной функции.

В остальных случаях присваивается категория Б или В.

Берут ли в армию с глаукомой?

Нет, если глаукома прогрессирует на обоих глазах.

Берут ли в армию с отслойкой или расстройством сетчатки?

Нет, если отслойка наблюдается на обоих глазах по причине травмы, инфекции или воспаления.

Влияет ли острота зрения на категорию?

В зависимости от остроты зрения можно получить категорию В или Д.