Зрение, с которым не берут в армию
По данным официального портала «Объясняем.рф», запущенного правительством страны для информирования о социально-экономической ситуации, в период мобилизации призыву подлежат мужчины с категориями А, Б и В.
Когда с плохим зрением не возьмут служить:
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова ответила нашим коллегам из «Доктор Питер» на 7 частых вопросов о зрении и о том, с каким не берут в армию.
Берут ли в армию с близорукостью?
Нет, если минус более 12 диоптрий.
При зрении от -6 до -12 диоптрий выдают военный билет с категорией В. Зрение до -6 диоптрий и вовсе не считается противопоказанием к службе.
Берут ли в армию с дальнозоркостью?
Нет, если плюс более 8 диоптрий. В ином случае противопоказаний нет.
Берут ли в армию с астигматизмом?
Нет, если разница между глазами больше 6 диоптрий.
Если эта разница составляет 4-6 диоптрий, можно получить категорию В — то есть ограниченно годен.
Берут ли в армию с катарактой?
Нет, если у человека прогрессирующая катаракта обоих глаз с частыми (два и более раз в год) обострениями, со стойким снижением зрительной функции.
В остальных случаях присваивается категория Б или В.
Берут ли в армию с глаукомой?
Нет, если глаукома прогрессирует на обоих глазах.
Берут ли в армию с отслойкой или расстройством сетчатки?
Нет, если отслойка наблюдается на обоих глазах по причине травмы, инфекции или воспаления.
Влияет ли острота зрения на категорию?
В зависимости от остроты зрения можно получить категорию В или Д.
Опубликовано: Ангелина Крент
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