Гросси: эксперты МАГАТЭ оценят причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах
2022-11-20 22:51
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 21 ноября эксперты организации оценят причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном пресс-релизе сообщил о том, что в понедельник, 21 ноября 2022 года, инспекторы МАГАТЭ, «если позволит ситуация», оценят масштаб причинённого Запорожской АЭС при последних обстрелах со стороны Украины.
В свою очередь, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что инспекции МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра атомной электростанции в Энергодаре после обстрелов со стороны ВСУ, но строго в рамках мандата.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Associated Press: Киев изучит видео убийства российских пленных в Макеевке
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Гросси: эксперты МАГАТЭ оценят причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США