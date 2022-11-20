Гросси: эксперты МАГАТЭ оценят причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 21 ноября эксперты организации оценят причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном пресс-релизе сообщил о том, что в понедельник, 21 ноября 2022 года, инспекторы МАГАТЭ, «если позволит ситуация», оценят масштаб причинённого Запорожской АЭС при последних обстрелах со стороны Украины.

В свою очередь, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что инспекции МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра атомной электростанции в Энергодаре после обстрелов со стороны ВСУ, но строго в рамках мандата.