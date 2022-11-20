Нарколог рассказал о допустимых дозах алкоголя
Поэтому актуален вопрос о том, бывают ли допустимые дозы спиртного, которые бы не провоцировали дополнительные проблемы.
Доктор Андрей Вдовин ответил на этот вопрос в беседе с представителями издания «Лента.ру».
Медик заявил, что в любом количестве алкоголь наносит ущерб здоровью, а безопасных доз просто нет.
Этанол, который есть в таких напитках, вызывает повышенную нагрузку на весь организм, а особенно на печень и сердце.
Чтобы обезопасить себя, как заметил доктор, придется полностью исключить спиртное.
«Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным», - напомнил Вдовин.
Даже в том случае, если человек выпивает ежедневно рюмку алкоголя, то за месяц это может привести к алкоголизму, а вскоре его организм будет разрушен.
Опубликовано: Ангелина Крент
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