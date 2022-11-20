Число погибших при пожаре в складском здании в центре Москвы возросло до трёх

Экстренные службы сообщили, что в результате крупного пожара в складском здании в центре Москвы погибли три человека.

В воскресенье ночью, 20 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на экстренные службы, сообщило об увеличении числа погибших при пожаре в двухэтажном кирпичном здании в центре Москвы.

Представители экстренных служб заявили, что при пожаре в складском здании в районе трёх вокзалов, который в настоящее время локализован, погибли три человека.