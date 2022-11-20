Число погибших при пожаре в складском здании в центре Москвы возросло до трёх
2022-11-20 23:10
Экстренные службы сообщили, что в результате крупного пожара в складском здании в центре Москвы погибли три человека.
В воскресенье ночью, 20 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на экстренные службы, сообщило об увеличении числа погибших при пожаре в двухэтажном кирпичном здании в центре Москвы.
Представители экстренных служб заявили, что при пожаре в складском здании в районе трёх вокзалов, который в настоящее время локализован, погибли три человека.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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