Гросси: МАГАТЭ оценит ущерб, нанесённый Запорожской АЭС при обстреле ВСУ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что специалисты организации намереваются обследовать место разрыва украинских снарядов на территории ЗАЭС.

20 ноября генеральный директор международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники МАГАТЭ намереваются посетить Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар, которая накануне подверглась обстрелу со стороны вооружённых сил Украины впервые с сентября.

"Из того, что мы видим, — реакторы не были затронуты, удары коснулись зон, где хранится новое и отработавшее топливо. Наши эксперты, если это будет возможно, оценят ситуацию на станции завтра ранним утром", - утверждает Гросси.

В ходе недавнего обстрела ЗАЭС украинскими войсками на территории периметра объекта разорвались двенадцать снарядов крупного калибра, некоторые из которых попали в бассейны, охлаждающие реакторы станции.