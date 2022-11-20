Во всех регионах Украины 21 ноября пройдут плановые отключения света
2022-11-20 23:56
Украинские СМИ сообщили, что 21 ноября по всей территории Украины пройдут плановые отключения электричества.
Украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на «Укрэнерго», сообщило о том, что завтра, 21 ноября 2022 года, во всех регионах Украины пройдут плановые отключения света.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объясняет отключения света, которые стали причиной протестов в Одессе, необходимостью стабилизации украинской энергетической системы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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