Известный российский актер Никита Джигурда - уроженец Киева. Теперь он - враг для своих украинских родственников.

Никита Джигурда появился на свет в столице Украины, а все детство жил в Донецке.

Еще в 2014 году от него отвернулись все родственники, для них он стал врагом.

Никита рассказывает, что его родные поддерживали киевский режим, считая, что жители Донбасса сами напросились на бомбежки, так как поддерживали Януковича.

Актер не согласен с близкими. На протяжении 8 лет Джигурда не появлялся в Украине, последний раз побывав в Донецке на параде 9 мая 2014 года.