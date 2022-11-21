Дэмиен Вьель, генеральный директор Twitter France, объявил о своем уходе
Дэмиен Вьель, управляющий директор Twitter France, объявил, что покидает свой пост в социальной сети после «семи невероятных и напряженных лет».
«Гордость, честь и миссия выполнены. До свидания #twitterfrance. Какое приключение! Какая команда! Какие встречи!», написал он в прощальном твите.
Ранее, 4 ноября, когда Илоно Маск начал глобальную волну увольнений французский СЕО также отреагировал на происходящее в компании.
«Все мои мысли, мое уважение, моя энергия и моя любовь к твипам (прозвище сотрудников Twitter, прим. ред.) по всему миру сегодня. Мы вместе создали самое невероятное приложение на планете», — написал он.
До назначения генеральным директором Twitter во Франции в 2015 году Дэмиен Виль был директором по продажам YouTube в Южной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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