Милохин, покинувший РФ, спел гимн Украины во время стрима, чем разгневал соотечественников
Блогер и тиктокер Даня Милохин, проводя стрим, решил исполнить украинский гимн.
Даня Милохин провоцирует соотечественников.
Проводя стрим вместе со своим приятелем и коллегой из Украины Артуром Бабичем, он исполнил украинский гимн. Бабич раскритиковал Милохина за неправильное произношение мовы.
Россияне возмущены поведением блогера, который 2 недели назад переехал в Штаты.
Актер Оскар Кучера высказался по поводу, порадовавшись, что Милохин больше не будет "выступать в интернете" для российских детей, молодежи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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