Милохин, покинувший РФ, спел гимн Украины во время стрима, чем разгневал соотечественников

Блогер и тиктокер Даня Милохин, проводя стрим, решил исполнить украинский гимн.

Даня Милохин провоцирует соотечественников.

Проводя стрим вместе со своим приятелем и коллегой из Украины Артуром Бабичем, он исполнил украинский гимн. Бабич раскритиковал Милохина за неправильное произношение мовы.

Россияне возмущены поведением блогера, который 2 недели назад переехал в Штаты.

Актер Оскар Кучера высказался по поводу, порадовавшись, что Милохин больше не будет "выступать в интернете" для российских детей, молодежи.