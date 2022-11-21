В Колумбии 18 человек погибли в результате боев между FARC и другой вооруженной группировкой
В результате столкновений между диссидентской группировкой партизан FARC и другой вооруженной группировкой на юго-западе Колумбии, недалеко от границы с Эквадором, погибли 18 человек, сообщил омбудсмен Колумбии в воскресенье (20 ноября).
В субботу «18 человек были убиты в ходе столкновения между самопровозглашенными «Командос де ла Фронтера» и первым фронтом диссидентов ФАРК «Каролина Рамирес», говорится в бюллетене, опубликованном государственным наблюдательным органом.
Столкновения произошли в сельской местности муниципалитета Пуэрто-Гусман, примерно в 60 километрах от границы с Эквадором. Омбудсмен потребовал присутствия сил безопасности и прокурора в этом районе.
По данным местной прессы, фронт «Каролина Рамирес» принадлежит к крупнейшей группировке, вышедшей из мирного пакта разоружения FARC в 2017 году.
Ранее эта организация связалась с представителями президента Густаво Петро в рамках предварительного этапа мирных переговоров и объявила, что сократит количество атак на силы безопасности, чтобы добиться прекращения двустороннего огня в Колумбии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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