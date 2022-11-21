Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о возможности полного блэкаута в Украине
Возглавляющий "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил полное отключение электроэнергии на территории украинского государства.
21 ноября генеральный директор украинского энергетического концерна "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично заявил, что полный блэкаут (повсеместное отключение электроэнергии) на территории Украины возможен, однако он не должен восприниматься гражданами как "конец света".
По мнению Кудрицкого, в случае наступления полного блэкаута в Украине, его длительность будет составлять период от трёх до десяти дней до полного ремонта оборудования, необходимого для частичного восстановления подачи электричества в частные домовладения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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