Киркоров признался Стоцкой в любви в соцсетях после того, как артисты спели вместе в программе Дуэты
Филипп Киркоров восторорженно отозвался о совместном его выступлении с Анастасией Стоцкой в рамках шоу "Дуэты". Певицу и актрису же, артист назвал "Моя яркая половинка".
Исполнитель Филипп Киркоров в соцсетях высказался по поводу совместного выступления с Анастасией Стоцкой в эфире передачи "Дуэты", о чем сообщает портал "Газета.ru".
Звезды исполнили песню "Три счастливых дня", которая принадлежит экс-супруге Киркорова Алле Пугачевой.
Филипп Бедросович восторженно отозвался об Анастасии: "Моя яркая половина. Мой огонь. Моя страсть. Моя любовь. Моя неподражаемая".
Киркоров счастлив был выступать в дуэте со Стоцкой, отметив, что номер получился отличный.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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