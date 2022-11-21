Киркоров признался Стоцкой в любви в соцсетях после того, как артисты спели вместе в программе Дуэты

Филипп Киркоров восторорженно отозвался о совместном его выступлении с Анастасией Стоцкой в рамках шоу "Дуэты". Певицу и актрису же, артист назвал "Моя яркая половинка".

Исполнитель Филипп Киркоров в соцсетях высказался по поводу совместного выступления с Анастасией Стоцкой в эфире передачи "Дуэты", о чем сообщает портал "Газета.ru".

Звезды исполнили песню "Три счастливых дня", которая принадлежит экс-супруге Киркорова Алле Пугачевой.

Филипп Бедросович восторженно отозвался об Анастасии: "Моя яркая половина. Мой огонь. Моя страсть. Моя любовь. Моя неподражаемая".

Киркоров счастлив был выступать в дуэте со Стоцкой, отметив, что номер получился отличный.