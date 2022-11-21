Газманов спрогнозировал будущее российских звезд, покинувших Родину
Известный певец Родион Газманов не считает, что отъезд артистов из страны должен стать причиной отказа от их творчества.
Родион Газманов убежден, что тот факт, что многие артисты покинули РФ, не должен влиять как на их деятельность, так и на любовь поклонников к их творениям.
Газманов считает, что нельзя "варить в одном котле" творчество и политику.
Музыкант не скрывает, что продолжает наслаждаться композициями, покинувших родину знаменитостей, не желая лишать себя удовольствия по причине политических разногласий.
По мнению певца, многие фанаты артистов придерживаются такой же позиции. По этой причине примут своих кумиров, если те решат вернуться домой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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