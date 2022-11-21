Музыкант Канье Уэст будет участвовать в выборах президента США в 2024 году

Американский исполнитель Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.

21 ноября стало известно, что рэп-музыкант Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов, приняв участие в выборах 2024 года. К текущему моменту известно, что в 2024 году в выборах поучаствуют действующий американский президент Джозеф Байден и экс-президент Дональд Трамп.

Примечательно, что Уэст участвовал в выборах президента США ещё в 2020 году, однако выдвинул свою кандидатуру слишком поздно, ввиду чего смог набрать лишь 60 тысяч голосов.