Шахназаров накинулся на Милохина за исполнение гимна Украины
Публицист Михаил Шахназаров считает, что наконец блогер Даня Милохин показал свое истинное лицо.
Исполнение украинского гимна Даней Милохиным в сети возмутило соотечественников.
Писатель и блогер Михаил Шахназаров высказал мнение по поводу, отметив, что тиктокер показал наконец свое истинное лицо.
Шахназаров назвал 20-летнего блогера "овощем", вспомнив, что, участвуя в "Ледниковом периоде", знаменитость не позволял себе исполнять гимн Украины.
Когда снимался в рекламе Сбербанка РФ, тоже не делал подобного.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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