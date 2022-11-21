Шахназаров накинулся на Милохина за исполнение гимна Украины

Публицист Михаил Шахназаров считает, что наконец блогер Даня Милохин показал свое истинное лицо.

Исполнение украинского гимна Даней Милохиным в сети возмутило соотечественников.

Писатель и блогер Михаил Шахназаров высказал мнение по поводу, отметив, что тиктокер показал наконец свое истинное лицо.

Шахназаров назвал 20-летнего блогера "овощем", вспомнив, что, участвуя в "Ледниковом периоде", знаменитость не позволял себе исполнять гимн Украины.

Когда снимался в рекламе Сбербанка РФ, тоже не делал подобного.