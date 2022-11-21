Литвинова выложила видео в соцсетях, где позирует без макияжа
Актриса Рената Литвинова разместила в сети видеоролик, где позирует без косметики. Гладкая кожа, ни одной морщинки - в чем секрет привлекательности артистки?
Рената Литвинова в соцсетях показала себя без грамма косметики.
Звезда экрана и сцены опубликовала ролик, снятый после занятий спортом. Здесь на артистке нет макияжа, но лицо ее гладкое и без морщин.
Многие фанаты актрисы не раз просили ее поделиться секретами красоты.
Знаменитость заверяет, что сбалансированная диета, хорошие врачи, регулярный спорт - тайна ее привлекательности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Литвинова выложила видео в соцсетях, где позирует без макияжа
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