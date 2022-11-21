Литвинова выложила видео в соцсетях, где позирует без макияжа

Актриса Рената Литвинова разместила в сети видеоролик, где позирует без косметики. Гладкая кожа, ни одной морщинки - в чем секрет привлекательности артистки?

Рената Литвинова в соцсетях показала себя без грамма косметики.

Звезда экрана и сцены опубликовала ролик, снятый после занятий спортом. Здесь на артистке нет макияжа, но лицо ее гладкое и без морщин.

Многие фанаты актрисы не раз просили ее поделиться секретами красоты.

Знаменитость заверяет, что сбалансированная диета, хорошие врачи, регулярный спорт - тайна ее привлекательности.