Саакашвили призвал не спекулировать на тему о своём возможном отравлении

Михаил Саакашвили утверждает, что никогда не заявлял о том, что его намеренно отравили.

21 ноября адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани публично заявил, что его подопечный попросил представителей СМИ отказаться от осознанных спекуляций и публикации статей на тему того, что его могли отравить во время нахождения в тюрьме. По словам Саакашвили, он никогда не утверждал, что его отравили.

Примечательно, что ранее мать Михаила Саакашвили заявила о наличии в крови её сына ряда тяжёлых металлов в повышенной концентрации, в том числе бария и ртути.