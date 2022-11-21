Рогов: ВСУ используют тактику «слоеного пирога» в Запорожье, используя живой щит

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Погов утверждает, что украинские войска осознанно прикрываются мирным населением при обороне города.

21 ноября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска в областном городе Запорожье применяют тактику "слоеного пирога", расселив иностранных наёмников, украинских солдат и мирных граждан в одних и тех же местах.

По данным Рогова, ВСУ также строят военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой с целью не допустить интенсификацию российских ракетных обстрелов.