Рогов: ВСУ используют тактику «слоеного пирога» в Запорожье, используя живой щит
2022-11-21 11:14
Член совета ВГА Запорожской области Владимир Погов утверждает, что украинские войска осознанно прикрываются мирным населением при обороне города.
21 ноября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска в областном городе Запорожье применяют тактику "слоеного пирога", расселив иностранных наёмников, украинских солдат и мирных граждан в одних и тех же местах.
По данным Рогова, ВСУ также строят военные объекты рядом с гражданской инфраструктурой с целью не допустить интенсификацию российских ракетных обстрелов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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