Звезда сериала Могучие рейнджеры Джейсон Дэвид Фрэнк покончил жизнь самоубийством в возрасте 49 лет, оставив четверо детей без отца
2022-11-21 11:19
Друзья и коллеги актера Джейсона Дэвида Фрэнка недоумевают, что заставило совершить его самоубийство. Они характеризуют артиста как очень жизнерадостного человека с великолепным чувством юмора.
Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк, известный по сериалу "Могучие рейнджеры", скончался на 50-м году жизни.
Артист покончил жизнь самоубийством 19 ноября, оставив четверо детей. Все, кто знает Джейсона, шокированы известием.
Коллеги и друзья знаменитости в один голос утверждают, что Фрэнк был жизнерадостным человеком с потрясающим чувством юмора. Он любил жизнь, свою семью и работу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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