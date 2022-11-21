Звезда сериала Могучие рейнджеры Джейсон Дэвид Фрэнк покончил жизнь самоубийством в возрасте 49 лет, оставив четверо детей без отца

Друзья и коллеги актера Джейсона Дэвида Фрэнка недоумевают, что заставило совершить его самоубийство. Они характеризуют артиста как очень жизнерадостного человека с великолепным чувством юмора.

Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк, известный по сериалу "Могучие рейнджеры", скончался на 50-м году жизни.

Артист покончил жизнь самоубийством 19 ноября, оставив четверо детей. Все, кто знает Джейсона, шокированы известием.

Коллеги и друзья знаменитости в один голос утверждают, что Фрэнк был жизнерадостным человеком с потрясающим чувством юмора. Он любил жизнь, свою семью и работу.