Издание Foreign Affairs утверждает, что Соединённые Штаты проиграют при одновременной конкуренции с Китаем и Россией.

21 ноября колумнист Ричард Фонтэйн написал свежую колонку для газеты Foreign Affairs, где выразил уверенность, что Вашингтон не сможет одновременно соперничать с Россией и КНР даже в случае, если Соединённые Штаты заручатся всесторонней поддержкой своих стран-сателлитов.

Фонтэйн уверяет, что в случае, если США развернут антироссийскую и антикитайскую кампании по всей планете, то подобные действия лишь быстрее истощат Вашингтон.