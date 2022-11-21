FA: попытки США одновременно соперничать с РФ и Китаем обернутся провалом
2022-11-21 11:43
Издание Foreign Affairs утверждает, что Соединённые Штаты проиграют при одновременной конкуренции с Китаем и Россией.
21 ноября колумнист Ричард Фонтэйн написал свежую колонку для газеты Foreign Affairs, где выразил уверенность, что Вашингтон не сможет одновременно соперничать с Россией и КНР даже в случае, если Соединённые Штаты заручатся всесторонней поддержкой своих стран-сателлитов.
Фонтэйн уверяет, что в случае, если США развернут антироссийскую и антикитайскую кампании по всей планете, то подобные действия лишь быстрее истощат Вашингтон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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