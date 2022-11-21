Волочкова предложила мойщику остановок в эфире шоу Мистер X стать уборщиком в ее доме

APS
2022-11-21 11:57

Артистка балета Анастасия Волочкова присмотрела для себя нового мужчину в эфире программы "Мистер X", а то, что красавчик трудится мойщиком остановок, ничуть не смутило знамеменитость.

Анастасия Волочкова приметила для себя мужчину в эфире  шоу "Мистер X". Балерина предложила красавцу стать ее личным уборщиком.

Мужчина отлично изображал успешного криптомиллионера.

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    За сердце "богача" сражались несколько девушек, но после оказалось, что тот подрабатывает мойщиком остановок. Это открытие балерину ничуть не смутило.

Опубликовано: Наталья Гончарова