Волочкова предложила мойщику остановок в эфире шоу Мистер X стать уборщиком в ее доме
2022-11-21 11:57
Артистка балета Анастасия Волочкова присмотрела для себя нового мужчину в эфире программы "Мистер X", а то, что красавчик трудится мойщиком остановок, ничуть не смутило знамеменитость.
Анастасия Волочкова приметила для себя мужчину в эфире шоу "Мистер X". Балерина предложила красавцу стать ее личным уборщиком.
Мужчина отлично изображал успешного криптомиллионера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой