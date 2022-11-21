Старший сын Трампа высмеял финансовые связи между Байденом и Зеленским

21 ноября Дональд Джон Трамп-младший опубликовал картинку, в которой иронично раскритиковал требования Владимира Зеленского к Джо Байдену о выделении новых пакетов помощи Украине.

Днём понедельника сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Джон Трамп-младший опубликовал в соцсетях картинку, на которой в ироничной форме обыграны взаимоотношения между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Мем был показан в мессенджере Instagram, деятельность которого в России запрещена.

На опубликованной картинке Зеленский звонит Байдену с вопросом о том, как скоро Вашингтон сможет отправить деньги Киеву, на что американский президент отвечает, что прямо сейчас 87 тысяч налоговых инспекторов Соединённых Штатов собирают деньги на нужды украинской армии.