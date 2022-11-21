Россия страдает от санкций больше, чем экономика Германии, считает эксперт
По мнению Комитета восточноевропейских экономических отношений (КВЕЭО), санкции против России работают эффективно.
Они получат эффект в среднесрочной перспективе, сообщил управляющий директор Комитета Михаил Хармс.
«Россия страдает от санкций больше, чем экономика Германии», - отметил эксперт.
По словам Хармса, в Германии существует очень сильное опасение, что отрасли промышленности могут рухнуть.
Многие компании в химической промышленности сообщили эксперту, что больше не зарабатывают в Германии из-за высоких цен.
Однако большое преимущество экономики Германии заключается в том, что она диверсифицирована по всему миру и может смягчить воздействие контрсанкций и энергокризиса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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