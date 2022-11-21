Россия страдает от санкций больше, чем экономика Германии, считает эксперт

По мнению Комитета восточноевропейских экономических отношений (КВЕЭО), санкции против России работают эффективно.

Они получат эффект в среднесрочной перспективе, сообщил управляющий директор Комитета Михаил Хармс.

«Россия страдает от санкций больше, чем экономика Германии», - отметил эксперт.

По словам Хармса, в Германии существует очень сильное опасение, что отрасли промышленности могут рухнуть.

Многие компании в химической промышленности сообщили эксперту, что больше не зарабатывают в Германии из-за высоких цен.

Однако большое преимущество экономики Германии заключается в том, что она диверсифицирована по всему миру и может смягчить воздействие контрсанкций и энергокризиса.