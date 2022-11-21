Решетова заявила, что рассталась с Тимати, потому что не любила

Модель Анастасия Решетова утверждает, что ни разу ни с кем не расставалась, испытывая боль. "Не мой человек был" - так знаменитость комментирует разрыв с Тимати.

Известная модель Анастасия Решетова рассказала, почему рассталась с исполнителем Тимати, о чем сообщает портал "7 дней".

Знаменитости стали встречаться в 2014 году, в 2020 на свет появился сын.

После рождения совместного ребенка пара рассталась, но сохранила хорошие отношения.

Модель не сожалеет о расставании с Тимати, утверждая, что это не ее человек. Анастасия уверена, что с любимыми не расстаются.