Германия предложила Польше систему ПРО Patriot
Германия хочет предоставить Польше систему противоракетной обороны Patriot, сообщает в понедельник, 21 ноября издание Rheinische Post.
«Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства с помощью наших истребителей «Еврофайтер» и систем ПВО Patriot», — заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.
После инцидента с падением ракеты на границе в Польше на прошлой неделе необходимо улучшить противовоздушную оборону в альянсе НАТО.
«Это особенно верно в отношении партнеров по НАТО, таких как Польша, Словакия и страны Балтии, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной», - отметила министр.
Наземные зенитные комплексы, такие как Patriot, предназначены для перехвата летящих ракет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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