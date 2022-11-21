Германия предложила Польше систему ПРО Patriot

Германия хочет предоставить Польше систему противоракетной обороны Patriot, сообщает в понедельник, 21 ноября издание Rheinische Post.

«Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства с помощью наших истребителей «Еврофайтер» и систем ПВО Patriot», — заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.

После инцидента с падением ракеты на границе в Польше на прошлой неделе необходимо улучшить противовоздушную оборону в альянсе НАТО.

«Это особенно верно в отношении партнеров по НАТО, таких как Польша, Словакия и страны Балтии, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной», - отметила министр.

Наземные зенитные комплексы, такие как Patriot, предназначены для перехвата летящих ракет.