На острове Ява в результате землетрясения погибли 14 человек
В результате землетрясения магнитудой 5,6 на индонезийском острове Ява погибли по меньшей мере 14 человек.
Информацию подтвердили в понедельник в национальном агентстве гражданской защиты. Сильно пострадали многие постройки.
Землетрясение произошло в понедельник днем (по местному времени) недалеко от столицы Джакарты на острове Ява. Эпицентр находился в нескольких километрах к юго-западу от города Цианджур, где был нанесен наибольший ущерб.
Землетрясение отчетливо ощущалось и в самой Джакарте, но серьезных повреждений в мегаполисе не зафиксировано.
По данным US Earthquake Monitor (USGS), землетрясение произошло на глубине десяти километров.
Островное государство Индонезия расположено на Тихоокеанском огненном кольце, самой геологически активной зоне на Земле.
Опубликовано: Тарас Медведев
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой