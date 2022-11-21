На острове Ява в результате землетрясения погибли 14 человек

В результате землетрясения магнитудой 5,6 на индонезийском острове Ява погибли по меньшей мере 14 человек.

Информацию подтвердили в понедельник в национальном агентстве гражданской защиты. Сильно пострадали многие постройки.

Землетрясение произошло в понедельник днем (по местному времени) недалеко от столицы Джакарты на острове Ява. Эпицентр находился в нескольких километрах к юго-западу от города Цианджур, где был нанесен наибольший ущерб.

Землетрясение отчетливо ощущалось и в самой Джакарте, но серьезных повреждений в мегаполисе не зафиксировано.

По данным US Earthquake Monitor (USGS), землетрясение произошло на глубине десяти километров.

Островное государство Индонезия расположено на Тихоокеанском огненном кольце, самой геологически активной зоне на Земле.