Психолог Розенберг раскрыла причину одиночества Билана

Разменявший 5-ый десяток певец Дмитрий Билан до сих пор не женат и детей у него нет. О причине такого положения вещей рассказала психолог проекта "Новые пацанки" Любовь Розенберг.

Психолог шоу "Новые пацанки" Любовь Розенберг пояснила, почему у известного исполнителя Димы Билана до сих пор нет любимой женщины.

Артист некоторое время назад говорил о том, что мечтает стать отцом.

Розенберг утверждает, что такому человеку, как Дмитрий нужно "изменить" сцене, занявшись созданием "гнезда", о чем она сообщила "StarHit".

Психолог не считает, что Билану следует кидаться на первую встречную. Родителем певец успеет стать даже в 60 лет.