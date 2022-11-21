Психолог Розенберг раскрыла причину одиночества Билана
2022-11-21 12:24
Разменявший 5-ый десяток певец Дмитрий Билан до сих пор не женат и детей у него нет. О причине такого положения вещей рассказала психолог проекта "Новые пацанки" Любовь Розенберг.
Психолог шоу "Новые пацанки" Любовь Розенберг пояснила, почему у известного исполнителя Димы Билана до сих пор нет любимой женщины.
Артист некоторое время назад говорил о том, что мечтает стать отцом.
Розенберг утверждает, что такому человеку, как Дмитрий нужно "изменить" сцене, занявшись созданием "гнезда", о чем она сообщила "StarHit".
Психолог не считает, что Билану следует кидаться на первую встречную. Родителем певец успеет стать даже в 60 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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