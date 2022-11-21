Андреева, давно покинувшая РФ, не говорит о своем возвращении
2022-11-21 12:28
Ведущая Екатерина Андреева, давно уехавшая из России, отмалчивается о своем возвращении домой.
Ведущая ТВ Екатерина Андреева 2 месяца назад уехала из РФ и с тех пор посетила многие страны. Звезда эфира не делала никаких заявлений по поводу своего желания оставить родину навсегда, но молчит и о возвращении в родное государство.
Последний пост знаменитости в соцсетях указывает на то, что Андреева уже в РФ.
На фото ее кот Руни делает массаж. Рядом с животным ковёр, который можно часто встретить в российских квартирах.
Это может служить свидетельством возвращения Екатерины домой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой