Андреева, давно покинувшая РФ, не говорит о своем возвращении

Ведущая Екатерина Андреева, давно уехавшая из России, отмалчивается о своем возвращении домой.

Ведущая ТВ Екатерина Андреева 2 месяца назад уехала из РФ и с тех пор посетила многие страны. Звезда эфира не делала никаких заявлений по поводу своего желания оставить родину навсегда, но молчит и о возвращении в родное государство.

Последний пост знаменитости в соцсетях указывает на то, что Андреева уже в РФ.

На фото ее кот Руни делает массаж. Рядом с животным ковёр, который можно часто встретить в российских квартирах.

Это может служить свидетельством возвращения Екатерины домой.