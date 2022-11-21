CNN Turk: Эрдоган допустил наземную операцию армии Турции в Сирии и Ираке

Тайип Эрдоган утверждает, что турецкие войска могут провести наземную операцию в Ираке и Сирии.

21 ноября телеканал CNN Turk опубликовал фрагмент выступления турецкого президента Тайипа Эрдогана, который публично заявил, что администрация Анкары рассматривает возможность проведения наземной военной операции на территории Ирака и Сирии после того, как войска Турции завершат воздушные операции в данных странах.

Примечательно, что в тот же день войска Сирии выпустили четыре ракеты по приграничному турецкому городу Каркамыш, одна из которых попала в местную школу.