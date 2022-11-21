Песков опроверг информацию о договоренности России и Ирана по производству БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы договорённости Москвы и Тегерана о производстве иранских дронов в России.

21 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию американской газеты The Washington Post о том, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве иранских беспилотных летательных аппаратов на территории России.

Песков с уверенностью заявил, что не знает, откуда взяли эту информацию в The Washington Post, поэтому предложил представителям российских СМИ обратиться напрямую к американскому изданию за разъяснениями по данному вопросу.