Песков опроверг информацию о договоренности России и Ирана по производству БПЛА
2022-11-21 13:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы договорённости Москвы и Тегерана о производстве иранских дронов в России.
21 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию американской газеты The Washington Post о том, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве иранских беспилотных летательных аппаратов на территории России.
Песков с уверенностью заявил, что не знает, откуда взяли эту информацию в The Washington Post, поэтому предложил представителям российских СМИ обратиться напрямую к американскому изданию за разъяснениями по данному вопросу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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