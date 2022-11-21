Агурбаш осталась без элитной московской квартиры из-за долгов бывшего мужа

Певицу Анжелику Агурбаш и ее наследников выселили из элитной квартиры в Москве на Крылатских холмах из-за долгов ее экс-спруга Николая Агурбаша. Суд взыскал недвижимость в счет погашения задолженности.

2 года назад Николай Агурбаш, являвшийся с 90-х годом хозяином агропромышленного комплекса, специализирующегося на свиноводстве и производстве продуктов питания, разорился.

Процедура банкротства потребовала раздачи долгов. Огромную задолженность Николай пытался погасить за счет имущества. 500 000 000 российских рублей не хватило, чтобы закрыть все "дыры".

По постановлению суда московская квартира на Крылатских холмах была также конфискована в счет уплаты долгов.

Анжелика Агурбаш и ее трое ее детей, из которых средний сын Анастас - совместный ребенок с Николаем, остались без столичной прописки.