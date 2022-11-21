Турция хочет производить муку из пшеницы РФ для бесплатной поставки в бедные страны

Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции производить муку из российской пшеницы в гуманитарных целях.

Днём 21 ноября президент Турции Тайип Эрдоган провёл пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что Анкара хотела бы закупать российскую пшеницу с целью её использования в массовом производстве муки, которую можно будет бесплатно поставлять в нуждающиеся страны в рамках гуманитарной миссии.

Примечательно, что ранее Эрдоган и Владимир Путин договорились о бесплатных поставках российского зерна в беднейшие государства мира из-за нарушения положений зерновой сделки западными странами.