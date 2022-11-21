Турция хочет производить муку из пшеницы РФ для бесплатной поставки в бедные страны
2022-11-21 13:16
Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции производить муку из российской пшеницы в гуманитарных целях.
Днём 21 ноября президент Турции Тайип Эрдоган провёл пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что Анкара хотела бы закупать российскую пшеницу с целью её использования в массовом производстве муки, которую можно будет бесплатно поставлять в нуждающиеся страны в рамках гуманитарной миссии.
Примечательно, что ранее Эрдоган и Владимир Путин договорились о бесплатных поставках российского зерна в беднейшие государства мира из-за нарушения положений зерновой сделки западными странами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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