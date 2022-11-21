Токаев отметил работу наблюдателей из Беларуси на выборах президента Казахстана

Александр Лукашенко адресовал слова поздравления казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

21 ноября пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко лично поздравил Касым-Жомарта Токаев с победой на выборах президента Казахстана, который набрал свыше 80-ти процентов голосов избирателей, в то время как его оппоненты не смогли набрать более трёх процентов голосов.

Токаев в свою очередь выразил Лукашенко благодарность за поздравления, отметив хорошую работу белорусских наблюдателей, которые прибыли в Казахстан для осуществления контроля за честностью избирательного процесса.