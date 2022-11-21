Лукашенко: ПВО Украины «сработало» возле Польши, когда ракет РФ не было в воздухе
2022-11-21 13:29
Александр Лукашенко уверен, что падение украинской ракеты на польской территории имело договорной характер.
21 ноября Александр Лукашенко заявил о том, что украинские войска могли намеренно произвести ракетный удар по территории Польши, сославшись на работу собственных систем противовоздушной обороны. По данным Лукашенко, украинские ПВО возле польского государства сработали в тот момент, когда российских ракет не было в воздушном пространстве.
Александр Лукашенко уверен, что Киев и страны НАТО могли заранее срежиссировать инцидент с падением ракеты в Польше, однако Джо Байден признал, что данная ракета не была российской.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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