Лукашенко: ПВО Украины «сработало» возле Польши, когда ракет РФ не было в воздухе

Александр Лукашенко уверен, что падение украинской ракеты на польской территории имело договорной характер.

21 ноября Александр Лукашенко заявил о том, что украинские войска могли намеренно произвести ракетный удар по территории Польши, сославшись на работу собственных систем противовоздушной обороны. По данным Лукашенко, украинские ПВО возле польского государства сработали в тот момент, когда российских ракет не было в воздушном пространстве.

Александр Лукашенко уверен, что Киев и страны НАТО могли заранее срежиссировать инцидент с падением ракеты в Польше, однако Джо Байден признал, что данная ракета не была российской.