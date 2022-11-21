Гузеева прибегла к нетрадиционной медицине, чтобы стать стройной
2022-11-21 13:33
Актриса и ведущая Лариса Гузеева ведет постоянную борьбу с лишним весом. Знаменитость поправляла здоровье, избавляясь от лишних сантиметров на талии, в специализированном центре в Кисловодске.
Лариса Гузеева пребывала в оздоровительном центре в Кисловодске, где поправляла здоровье и усиленно худела.
Звезда экрана воспользовалась нетрадиционной медициной, чтобы стать стройной. В специализированном центре знаменитость питалась по определенной схеме и проходила процедуры.
О своем пребывании там актриса делилась в соцсетях, отмечая, что применяет австрийскую терапию, индийскую аюрведу, запивает это все нарзаном и обмазывается тамбуканской грязью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой