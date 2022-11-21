Гузеева прибегла к нетрадиционной медицине, чтобы стать стройной

Актриса и ведущая Лариса Гузеева ведет постоянную борьбу с лишним весом. Знаменитость поправляла здоровье, избавляясь от лишних сантиметров на талии, в специализированном центре в Кисловодске.

Лариса Гузеева пребывала в оздоровительном центре в Кисловодске, где поправляла здоровье и усиленно худела.

Звезда экрана воспользовалась нетрадиционной медициной, чтобы стать стройной. В специализированном центре знаменитость питалась по определенной схеме и проходила процедуры.

О своем пребывании там актриса делилась в соцсетях, отмечая, что применяет австрийскую терапию, индийскую аюрведу, запивает это все нарзаном и обмазывается тамбуканской грязью.