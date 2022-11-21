TMZ: актёр и боец Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой в возрасте 49 лет
2022-11-21 13:46
Известный актёр Джейсон Дэвид Фрэнк скончался на пятидесятом году жизни, уведомляет портал TMZ.
21 информационное агентство TMZ сообщило о гибели актёра Джейсона Дэвида Фрэнка, который ранее играл Томми Оливера в телевизионном сериале "Могучие рейнджеры". По данным издания, Фрэнк умер в американском штате Техас, и по предварительной информации, актёр совершил самоубийство.
Джейсон Дэвид Фрэнк также являлся действующим бойцом смешанных единоборств, а последней картиной, в которой он снимался, является "Легенда о белом драконе".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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