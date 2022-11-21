NASA заявляет, что первые астронавты поселятся на Луне в 2030 году
Жизнь и работа на Луне - это то, что предлагает NASA и директор лунной космической программы «Орион» американского космического агентства Говард Ху.
В интервью BBC в это воскресенье, 20 ноября, ученый вернулся к целям миссии Artemis 1.
«Исторический день для освоения космоса», — отметил Говард Ху, который считает запуск мегаракеты «первым шагом к долгосрочному освоению космоса не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира».
«Мы возвращаемся на Луну, мы работаем над устойчивой программой, и это транспортное средство, которое снова вернет людей на Луну», — добавил он. По словам ученого, с этого десятилетия на спутнике Земли будут жить люди.
После нескольких переносов самая мощная ракета в мире стартовала в прошлую среду, 16 ноября, из Флориды. После этой первой миссии Artémis 2 доставит астронавтов к Луне в 2024 году без посадки. Затем Artémis 3 ознаменует возвращение человека на спутник в 2025 году.
NASA планирует в дальнейшем строительство космической станции на орбите вокруг Луны и базы на ее южном полюсе. Этот проект должен подготовить пилотируемый полет на Марс ближе к концу 2030-х годов».
Опубликовано: Тарас Медведев
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой