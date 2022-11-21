Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
2022-11-21 13:56
Наследник ведущего Павла Астахова Антон стал финурантом дела о мошенничестве. Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение 3, 5 лет.
Вынесен приговор по делу о хищении кредитов, выданных "НВКбанком", о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".
Антон Астахов - сын известного ведущего Павла Астахова признан виновным в мошенничестве.
Астахов-младший принимал участие в преступной схеме. Антон и его подельник оформили кредит на подконтрольную им фирму. Позднее средства были похищены.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
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