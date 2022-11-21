Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество

Наследник ведущего Павла Астахова Антон стал финурантом дела о мошенничестве. Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение 3, 5 лет.

Вынесен приговор по делу о хищении кредитов, выданных "НВКбанком", о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

Антон Астахов - сын известного ведущего Павла Астахова признан виновным в мошенничестве.

Астахов-младший принимал участие в преступной схеме. Антон и его подельник оформили кредит на подконтрольную им фирму. Позднее средства были похищены.