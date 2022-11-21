Пекин заявил, что COP27 далек от соглашения по климату

Китайское правительство приветствовало в понедельник, 21 ноября, соглашение, достигнутое на конференции COP27 в Египте, но предупредило, что предстоит «еще долгий путь» в плане сотрудничества в глобальном масштабе против изменений климата.

«Глобальному управлению климатом еще предстоит пройти долгий путь», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин на брифинге для прессы. Представитель отметил при этом «отсутствие четкой дорожной карты» по финансированию климатической помощи развивающимся странам развитыми странами, что «не способствует установлению взаимного доверия между Севером и Югом».

«Развитые страны по-прежнему не выполняют свои обязательства по предоставлению 100 миллиардов долларов климатического финансирования развивающимся странам каждый год», — заявила пресс-секретарь.

Китай отметил, что придает «большое значение этому саммиту и полностью поддерживает Египет, который успешно выполнил свою роль принимающей страны».