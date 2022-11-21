Внучка Ротару Соня Евдокименко наотрез отказалась возвращаться из Америки в Украину
2022-11-21 14:13
Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко не намерена возвращаться в родную Украину, а остается в США.
Внучка известной исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко отказалась возвращаться в Украину из Штатов.
Наследница знаменитости долгое время проживает за рубежом.
На вопрос подписчиков в соцсетях о том, вернется ли Евдокименко в родную Украину, девушка отрезала "нет", о чем сообщает "Teleprogramma.pro".
Соня много времени проводит в Лондоне, отдыхает в Тоскане довольно часто.
В США Евдокименко прилетает ради встреч с друзьями и работы моделью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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