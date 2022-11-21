Внучка Ротару Соня Евдокименко наотрез отказалась возвращаться из Америки в Украину

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко не намерена возвращаться в родную Украину, а остается в США.

Внучка известной исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко отказалась возвращаться в Украину из Штатов.

Наследница знаменитости долгое время проживает за рубежом.

На вопрос подписчиков в соцсетях о том, вернется ли Евдокименко в родную Украину, девушка отрезала "нет", о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Соня много времени проводит в Лондоне, отдыхает в Тоскане довольно часто.

В США Евдокименко прилетает ради встреч с друзьями и работы моделью.