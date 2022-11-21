Кудрявцева разрыдалась в эфире шоу «Суперстар! Возвращение», вспоминая о последней переписке с Шатуновым

Ведущая Лера Кудрявцева дружила с покойным солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. На шоу "Суперстар! Возвращение" Роман Жуков исполнил композицию, написанную для Шатунова, но которую тот не успел исполнить. Ведущая не смогла сдержать слез.

Лера Кудрявцева расплакалась в эфире программы "Суперстар! Возвращение". Эта передача была посвящена артистам, ушедшим из жизни.

Первым выступил Роман Жуков, спев композицию "Парус", написанную специально для Юрия Шатунова, но тот не успел ее записать.

Лера Кудрявцева сдержать слез не смогла, так как лично знала покойного исполнителя и тяжело переживала кончину друга.