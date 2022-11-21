МО РФ: войска России остановили контрнаступление ВСУ на Южнодонецком направлении
2022-11-21 14:24
Российские военные пресекли попытку контрнаступательной операции армии Украины на Южнодонецком участке фронта.
21 ноября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска сумели отбить попытку контрнаступления вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении.
По данным Конашенкова, в результате ожесточённых боёв войска России не только остановили контрнаступательную операцию ВСУ, но и отбросили украинские войска на прежние рубежи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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