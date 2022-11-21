МО РФ: войска России остановили контрнаступление ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные пресекли попытку контрнаступательной операции армии Украины на Южнодонецком участке фронта.

21 ноября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска сумели отбить попытку контрнаступления вооружённых сил Украины на Южнодонецком направлении.

По данным Конашенкова, в результате ожесточённых боёв войска России не только остановили контрнаступательную операцию ВСУ, но и отбросили украинские войска на прежние рубежи.