Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты сохраняют «непоколебимую» приверженность Филиппинам

Соединенные Штаты имеют «непоколебимую» приверженность Филиппинам, заявила вице-президент США Камала Харрис президенту архипелага в понедельник (21 ноября) во время визита по укреплению связей между двумя странами.

Камала Харрис стала самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Манилу с тех пор, как в июне к власти пришел Фердинанд Маркос-младший. Визит является признаком сближения между двумя союзниками после многих лет натянутых отношений во время президентства Родриго Дутерте, более благосклонного к Пекину.

Вице-президент также встретилась со своей филиппинской коллегой Сарой Дутерте, дочерью бывшего лидера.

«Мы вместе с вами поддерживаем международные правила и стандарты, касающиеся Южно-Китайского моря», — заявила Камала Харрис Фердинанду Маркосу в начале их переговоров в президентском дворце в Маниле.

«Нападение на филиппинские вооруженные силы, правительственные корабли или самолеты в Южно-Китайском море вызовет взаимные обязательства по обороне… это наше непоколебимое обязательство перед Филиппинами», - отметила политик.

Фердинанд Маркос, со своей стороны, подтвердил, что не видит «будущего для Филиппин без Соединенных Штатов». У Вашингтона долгие и сложные отношения с семьей Маркос. Диктатор Фердинанд Маркос, отец нынешнего президента, два десятилетия руководил бывшей американской колонией при поддержке Вашингтона, видевшего в нем союзника против коммунистического блока во время холодной войны.

С момента прихода к власти нового главы государства Вашингтон стремился укрепить свой союз с Манилой в контексте растущей региональной напряженности. Этот альянс включает оборонный договор и пакт 2014 года, известный под аббревиатурой EDCA, который позволяет военным США хранить оборонное оборудование и материалы на нескольких филиппинских базах.

В рамках этого пакта американские войска могут получить доступ к пяти военным базам на архипелаге.

«Мы определили новые места и начали процесс с Филиппинами, чтобы подготовить их», — сообщил журналистам на условиях анонимности официальный представитель США перед визитом Камалы Харрис в Манилу.

«Соединенные Штаты выделили более 82 миллионов долларов на эксплуатацию (существующих баз) и продолжат финансирование», — добавил он.

Отвечая на вопрос о визите Камалы Харрис в понедельник, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказала, что Пекин «не против обменов между Соединенными Штатами и странами региона. Но эти обмены должны способствовать региональному миру и стабильности и не должны наносить ущерб интересам других стран».

Пекин игнорирует решение арбитражного суда от 2016 года о том, что его претензии в Южно-Китайском море не имеют законных оснований.